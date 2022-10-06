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В Минском районе пятые сутки ищут 70-летнюю пенсионерку

Вышла прогуляться и пропала. В Минском районе пятые сутки ищут 70-летнюю пенсионерку.

Как сообщила дочь пропавшей, мать вышла на улицу в агрогородке Большевик, и до сих пор ее местонахождениенеизвестно. Ушла женщина без документов, денег и мобильного телефона. Соседи видели, что она гуляла рядом, больше никакой информации нет.

Просьба тех, кто знает что-либо о местонахождении этой женщины, сообщить по телефонам: (29) 274 02 17 или 102.

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