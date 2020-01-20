В минувшие выходные на дорогах страны произошло 12 учетных ДТП

2 человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести. А уже сегодня в Минске на улице Широкой водитель Ford сбил ребенка. Он не заметил 8-летнюю девочку, которая шла по регулируемому пешеходному переходу. Известно, что в этот момент на светофоре был разрешающий сигнал светофора. Девочка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, шофер ехал со стороны Логойского тракта, поворачивал налево на Восточную. По словам самого водителя, он сконцентрировал внимание на встречном потоке и не заметил ребенка.



