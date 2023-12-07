В Миорском районе рыбак провалился под лед и утонул

В Миорском районе утонул рыбак - он провалился под лед. Предварительно установлено, что 49-летний мужчина приехал на озеро Орце и расположился на расстоянии около 30 метров от берега. Из-за того что лед был слишком тонкий, рыбак провалился и пошел ко дну. Снасти обнаружил прохожий и вызвал спасателей.