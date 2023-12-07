ЧПЗона X

В Миорском районе рыбак провалился под лед и утонул

В Миорском районе утонул рыбак - он провалился под лед. Предварительно установлено, что 49-летний мужчина приехал на озеро Орце и расположился на расстоянии около 30 метров от берега. Из-за того что лед был слишком тонкий, рыбак провалился и пошел ко дну. Снасти обнаружил прохожий и вызвал спасателей.

Работники ОСВОДа на глубине около 7 метров обнаружили тело мужчины. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти рыбака назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Миорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все