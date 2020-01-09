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В Миорском районе труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Сценарий плохого кино, но нет - реальность. С заявлением о пропаже мужа утром 8 января в милицию обратилась жительница деревни Черессы. По словам женщины, супруг несколько дней не появлялся и не ночевал дома. И уже по информации витебских правоохранителей, в последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина, недавно вернувшегося из России. Во время проверки этих данных пропавший и был найден. В кресле за столом. Заметим, что до этого в доме последние несколько дней без перерыва проходило праздничное застолье. У погибшего обнаружена ссадина на затылке. Хозяин дома признался, что ударил поленом гостя во время ссоры. А из-за одетого капюшона никто и не обратил внимания на серьезную травму. Хотя, как признался сельчанин, были подозрения, что с гостем не все в порядке. Уже возбуждено уголовное дело. С подозреваемым работает следствие.
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