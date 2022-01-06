В Могилеве 17-летняя студентка получила тяжелые травмы, пытаясь сбежать из общежития через окно

Сорвалась с высоты 4-го этажа. В Могилёве 17-летняя студентка получила тяжёлые травмы, пытаясь сбежать из общежития - в стиле классических подростковых фильмов - через окно. Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Как предварительно рассказали в СК, чтобы выбраться на улицу, ныне пострадавшая сделала из подручных средств самодельную веревку. Связала всё, что нашлось в комнате - от постельного белья до вещей из гардероба. Всё это - привязала к батарее и попыталась спуститься вниз, но конструкция не выдержала. Девушка упала на землю.