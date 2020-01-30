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В Могилеве 9-летний мальчик угнал у отца авто, чтобы отправиться на уроки
Еще одного нарушителя ПДД и не только сотрудники ГАИ задержали в Могилеве. Причиной задержания стал угон. О пропаже "Ауди А6" в милицию заявил хозяин авто. Как позже выяснилось, машину у отца угнал 9-летний сын. Это правоохранители узнали, изучив записи с камер видеонаблюдения. Преодолев без труда примерно полкилометра по оживленной улице в час пик, юный водитель припарковался возле школы и отправился на уроки. Чем закончится эта история для маленького гонщика-угонщика, пока неизвестно, сейчас в деле разбираются правоохранители.
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