В Могилеве 9-летний мальчик угнал у отца авто, чтобы отправиться на уроки

Еще одного нарушителя ПДД и не только сотрудники ГАИ задержали в Могилеве. Причиной задержания стал угон. О пропаже "Ауди А6" в милицию заявил хозяин авто. Как позже выяснилось, машину у отца угнал 9-летний сын. Это правоохранители узнали, изучив записи с камер видеонаблюдения. Преодолев без труда примерно полкилометра по оживленной улице в час пик, юный водитель припарковался возле школы и отправился на уроки. Чем закончится эта история для маленького гонщика-угонщика, пока неизвестно, сейчас в деле разбираются правоохранители.



