В Могилеве братья-бесправники пытались скрыться от ГАИ

Когда стали известны подробности, понятна причина погони. У одного из водителей в крови обнаружено 0,74 промилле алкоголя. Почему у одного - потому что в пути братья то и дело менялись местами. В отношении мужчины составлено 6 протоколов об административном правонарушении. На счету второго водителя сразу 13 нарушений ПДД. Напомним, что 11 сентября в Могилеве утром экипаж дорожной милициина Фатина обратил внимание на Жигули. На требование остановиться шофер попытался скрыться. Несмотря на звуковые сигналы, включенные проблесковые маячки красного и синего цвета машина лишь ускорялась. Стоит сказать, что, видимо, желая избежать ответственности, прямо в движении водитель и пассажир ВАЗа поменялись местами. Отметим, что регистрационные знаки, установленные на "жигулях", не соответствуют предъявленным документам, поэтому автомобиль доставлен в Октябрьский РОВД г. Могилева для проверки.



