3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
В Могилеве из дома, где проходил капремонт, украли трубы
Объект один, интересы разные... В Могилеве из дома, где проходил капремонт, украли трубы. Стоимость изделий - 550 рублей. Пропажу обнаружил мастер сантехнической бригады. Известно, что материал складировали в подвале. Как установили правоохранители, элементы водопроводной системы вынес строитель, который также ремонтировал эту же многоэтажку. Мужчина заметил, что помещение, где лежали трубы, закрывается только ночью и решил воспользоваться ситуацией. Подозреваемый нашел покупателя - он подъехал к дому в назначенный час - товар погрузили в машину, и сделка была закрыта. Сообщается, что похищенное уже возвращено на объект, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело