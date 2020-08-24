Объект один, интересы разные... В Могилеве из дома, где проходил капремонт, украли трубы. Стоимость изделий - 550 рублей. Пропажу обнаружил мастер сантехнической бригады. Известно, что материал складировали в подвале. Как установили правоохранители, элементы водопроводной системы вынес строитель, который также ремонтировал эту же многоэтажку. Мужчина заметил, что помещение, где лежали трубы, закрывается только ночью и решил воспользоваться ситуацией. Подозреваемый нашел покупателя - он подъехал к дому в назначенный час - товар погрузили в машину, и сделка была закрыта. Сообщается, что похищенное уже возвращено на объект, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.