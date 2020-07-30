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В Могилеве местный житель порезал колеса машины, которая была припаркована во дворе
Месть за парковку - в Могилеве местный житель порезал колеса машины, которая была припаркована во дворе. Милицию вызвал владелец авто. На месте оперативники выяснили, что шины порезаны. Жители дома приоткрыли завесу тайны. Как стало известно, автомобили во дворе вызывали недовольство у одного из жильцов. Выяснилось, что к инциденту может быть причастен 57-летний сантехник одной из организаций города. Домой мужчина возвращался выпившим. И если в трезвом состоянии он на словах выражал свое негативное отношение к припаркованным машинам, то подшофе перешел к действиям.
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