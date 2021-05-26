Ловкость рук и сообразительность - в Могилеве местный житель забрал 247 латунных шаровых кранов из подвала дома. Что интересно, фигурант и сам живет в этом здании. Надо сказать, что его правоохранители оперативно вычислили. Подозреваемому 40 лет, и официально он нигде не работает. В подвал жулик пришел ночью и за несколько раз перенес краны к себе в квартиру.