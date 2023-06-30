В Могилеве мужчине показалось, что в него плюнули, и он ударил обидчика

Возле одного из увеселительных заведений Могилева поздно ночью, как это обычно бывает, произошел инцидент. Между посетителями завязалась драка - работники бара нажали тревожную кнопку. Экипаж охраны в течение двух минут задержал 39-летнего ранее судимого жителя Пинска. Выяснилось, что компания отдыхала в заведении и вышла подышать свежим воздухом на улицу. Неподалеку стоял водитель такси, который, как показалось задержанному, плюнул прямо на него. Удар по лицу теперь может стать причиной серьезных последствий.