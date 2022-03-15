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В Могилеве нетрезвые мужчины напали с ножом на продавца восточных сладостей

В Могилеве двое пьяных мужчин напали с ножом на продавца восточных сладостей. Следователи рассказали подробности обстоятельств злостного хулиганства, случилось которое в минувшую субботу вечером. Фигурантами уголовного дела - а оно уже возбуждено - стали двое местных жителей 48 и 62 лет, оба задержаны. Ранее проблем с законом не имели. По данным ведомства, в тот вечер мужчины, находясь возле торгового центра на проспекте Пушкинском, подошли к одной из палаток, чтобы выяснить, имеется ли в ассортименте халва. Получив нежелательный ответ, один из дебоширов стал избивать торговца, другой схватился за нож и ударил им оппонента. Предотвратить трагедию помог очевидец, выбив орудие преступления из рук нападавшего, а после вызвал милицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали - о его состоянии пока ничего не сообщается.

Следователем с участием специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемые и свидетели, изъят нож, назначен ряд экспертных исследований. Действия мужчин квалифицированы по ч. 3 ст. 339 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК. Мужчины задержаны. При изучении личностей фигурантов установлено, что они ранее не судимы и даже не привлекались к административной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.
Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области


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