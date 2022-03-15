В Могилеве нетрезвые мужчины напали с ножом на продавца восточных сладостей

В Могилеве двое пьяных мужчин напали с ножом на продавца восточных сладостей. Следователи рассказали подробности обстоятельств злостного хулиганства, случилось которое в минувшую субботу вечером. Фигурантами уголовного дела - а оно уже возбуждено - стали двое местных жителей 48 и 62 лет, оба задержаны. Ранее проблем с законом не имели. По данным ведомства, в тот вечер мужчины, находясь возле торгового центра на проспекте Пушкинском, подошли к одной из палаток, чтобы выяснить, имеется ли в ассортименте халва. Получив нежелательный ответ, один из дебоширов стал избивать торговца, другой схватился за нож и ударил им оппонента. Предотвратить трагедию помог очевидец, выбив орудие преступления из рук нападавшего, а после вызвал милицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали - о его состоянии пока ничего не сообщается.