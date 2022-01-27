Грязная работенка - скажут опытные дельцы. В Могилеве подруга обчистила квартиру подруги - пропали чуть больше 4,5 тысячи долларов, 400 евро и 140 рублей. Женщину задержали уже на следующий день - ее визит к потерпевшей запечатлела камера наружного наблюдения. Часть похищенного она успела потратить на погашение кредитов, долгов и собственные нужды. Остальные деньги были обнаружены в ее квартире.