В Могилеве пьяный мужчина едва не задушил свою дочь

Затянувшееся застолье едва не закончилось трагедией в Могилеве. Пьяный мужчина чуть не задушил дочь. Родители вместе с 13-летним ребенком пошли в гости к знакомым. Там отец семейства перебрал с алкоголем и начал со всеми выяснять отношения, а позже и вовсе накинулся с кулаками на свою жену.