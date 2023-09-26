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В Могилеве пьяный мужчина едва не задушил свою дочь
Затянувшееся застолье едва не закончилось трагедией в Могилеве. Пьяный мужчина чуть не задушил дочь. Родители вместе с 13-летним ребенком пошли в гости к знакомым. Там отец семейства перебрал с алкоголем и начал со всеми выяснять отношения, а позже и вовсе накинулся с кулаками на свою жену.
Хозяева сделали ему замечание, но это лишь усугубило ситуацию - крики продолжились. Дочь, увидев отца в таком состоянии, расплакалась. Пару минут он пытался ее успокоить, а потом и вовсе стал душить девочку. Агрессора оттянули и вызвали милицию.
В отношении отца возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.
Фото:pixabay.com
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