В Могилеве сотрудники Департамента охраны задержали мужчину, устроившего драку

В Могилеве сотрудники Департамента охраны задержали дебошира, устроившего драку. Инцидент случился около двух часов ночи еще на минувших выходных. В одном из развлекательных заведений города сработала кнопка тревожной сигнализации. Правоохранители в течение нескольких минут прибыли к ночному клубу. На месте выяснилось, что между двумя посетителями произошел конфликт, в результате чего один из оппонентов ударил другого кулаком в лицо. Завязалась потасовка, в причинах которой и пришлось разбираться правоохранителям. В результате 27-летнего зачинщика драки задержали. Отрицать свою вину мужчина не стал, но причину размолвки так и не пояснил. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.