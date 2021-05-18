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В Могилеве спасатели оказали помощь трехлетней девочке, чьи руки застряли в дверном проеме

В Могилеве спасатели пришли на помощь трехлетней девочке, чьи руки застряли в дверном проеме. Находясь в детском саду, малышка неудачно засунула пальцы. После освобождения девочку отправили в больницу на обследование.


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