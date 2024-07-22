В Могилеве владелец СТО недоплатил в бюджет более 1,5 млн рублей

По информации ДФР, в дополнение к основной коммерческой компании, занимающейся продажей, ремонтом машин, бизнесмен зарегистрировал подконтрольную фирму с аналогичным видом деятельности. Топ-менеджерами в обеих компаниях формально были назначены люди, однако все руководство было в руках собственника. При этом зарегистрированное в 2018 году дополнительное предприятие полностью дублировало деятельность основного офиса, который работает почти 20 лет. Зачем такие сложности? Регистрация второй компании и внедрение серой схемы потребовались для искусственного разделения прибыли и упрощенной системы налогообложения. В итоге в отношении владельца бизнеса и номинальных руководителей возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб возмещен в бюджет.