В Могилеве водитель такси, дожидаясь клиента, повредил другой автомобиль и скрылся с места аварии

Инцидент попал на камеру наблюдения. Так, извозчик в ожидании клиента во дворе одного из домов по улице Якубовского решил перепарковаться и задел автомобиль Mazda. Выйдя из машины и осмотрев место ДТП, водитель такси не вызвал ГАИ, не пытался разыскать владельца поврежденного авто, а, дождавшись клиента, уехал. В итоге уже виновника нашли и лишили прав на 10 месяцев.