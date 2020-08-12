В Могилеве водитель Volkswagen Jetta сбил велосипедиста

ДТПпроизошло в районе дома №3 по Чаусскому шоссе в Могилеве. 49-летний водитель Volkswagen Jetta сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Как сообщили в ГАИ, пострадавший 51-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С травмами его доставили в больницу.А вблизи деревни Голынец в Могилевском районе столкнулись Chevrolet Niva и Audi 80.

