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В Могилеве возбуждено уголовного дело о крупном мошенничестве
Думал, что помогал расследованию, и остался ни с чем. В Могилеве возбуждено уголовного дело о крупном мошенничестве. По информации СК, на минувшей неделе в милицию обратился 50-летний житель Бобруйска с заявлением о том, что в "Вайбере" ему поступил звонок от якобы сотрудника Национального банка страны - молодой человек на другом конце линии уверял, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, вероятно, кто-то из банковских работников. Немногим позже ныне потерпевшему предложат поучаствовать в спецоперации и убедят взять несколько кредитов, чтобы надежно вычислить злоумышленников. В итоге более 8 тысяч рублей мужчина перевел на определенный карт-счет. О том, что вся схема была обманом, он поймет, когда лжесотрудники банка перестанут выходить с ним на связь. Чтобы найти реальных мошенников, белорусские следователи планируют обратиться за помощью к зарубежным коллегам.
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