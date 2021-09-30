Думал, что помогал расследованию, и остался ни с чем. В Могилеве возбуждено уголовного дело о крупном мошенничестве. По информации СК, на минувшей неделе в милицию обратился 50-летний житель Бобруйска с заявлением о том, что в "Вайбере" ему поступил звонок от якобы сотрудника Национального банка страны - молодой человек на другом конце линии уверял, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, вероятно, кто-то из банковских работников. Немногим позже ныне потерпевшему предложат поучаствовать в спецоперации и убедят взять несколько кредитов, чтобы надежно вычислить злоумышленников. В итоге более 8 тысяч рублей мужчина перевел на определенный карт-счет. О том, что вся схема была обманом, он поймет, когда лжесотрудники банка перестанут выходить с ним на связь. Чтобы найти реальных мошенников, белорусские следователи планируют обратиться за помощью к зарубежным коллегам.