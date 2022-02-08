Убил отца, потому что надоел. В Могилеве вынесли приговор местному жителю по обвинению в убийстве с особой жестокостью. В мае он так сильно избил своего отца, что тот спустя три дня скончался в больнице. По данным следствия, подозреваемый нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Отцу это не нравилась. То и дело между мужчинами возникали конфликты.



Что именно произошло в тот роковой день? Подробности жуткого преступления в репортаже Александра Камовича.



Вот так вспоминает историю с избиением житель Могилева во время проверки показаний на месте. Скорую он предлагал вызвать отцу, которого накануне жестоко избил. Мужчина нигде не работал, выпивал, при этом жил в родительском доме. На этой почве между родственниками часто были конфликты. 19 мая стал роковым днем для пенсионера.



Но и на этом сын не остановился. Уже лежащего на полу отца обвиняемый продолжил избивать кулаками в лицо, а потом и ногами в грудную клетку. Вспоминает, что бил сильно, не разбирая, куда приходились удары.



После экзекуции сын как ни в чем не бывало отправился в свою комнату. Избитый мужчина остался в своей. Как позже установит следствие, пенсионеру стало хуже, а помочь было некому. Когда дом посетил второй сын, то сразу вызвал скорую. Спустя три дня пострадавший скончался в больнице. Чтобы установить точную причину смерти, пришлось обратиться к экспертам.



В отношении сына убитого следователи возбудили уголовное дело. И уже на первом допросе тот признал свою вину.



Экспертиза установила, что обвиняемый осознавал, что делает. А неоправданная жестокость вызвана, в том числе образом жизни. В частности, алкоголизмом. Впрочем, это никак не повлияло на ход следствия и на решение суда. Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью.



Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован.

