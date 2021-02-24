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В Могилеве вынесли вердикт по делу об убийстве с особой жестокостью совершенном группой лиц
В преступлении обвиняли двух жителей Быховского района. Из материалов дела известно, двое товарищей расправились с односельчанином после пьяной ссоры. А события развернулись в июне прошлого года. Как установили следователи, один из фигурантов выпивал с 57-летним пострадавшим, но посиделки закончились избиением. Помогал нападавшему еще один мужчина. Жертву связали, оттащили в заброшенный дом, а затем убили. Известно, что старший из нападавших страдает психическим заболеванием, а вот второй знал, на что шел. Подробности - у Александра Камовича
Эти жуткие события развернулись в деревне Воронино Быховского районе 7 июня 2020 года
Тогда в милицию поступило сообщение о пропаже человека - 57-летнего местного жителя. В этот же день следственно-оперативной группой было обнаружено тело пропавшего, закопанное за одним из заброшенных зданий. По результатам экспертизы смерть мужчины наступила от массивной кровопотери вследствие колото-резаной раны шеи. По подозрению в преступлении были задержаны двое местных жителей, 26 и 27 лет.
Продолжая экзекуцию, один из мужчин нашел стеклянную бутылку, разбил ее, а затем полоснул жертву по горлу. После этого агрессоры сожгли часть одежды мужчины, уничтожили и орудие убийства - бутылку. Утром мужчины вернулись на место происшествия и закопали тело погибшего.
Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время его обжаловать.
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