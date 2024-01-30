В Могилеве задержали двух оптовых закладчиков мефедрона

Первого торговца смертью, 28-летнего жителя областного центра, взяли с поличным прямо во время того, как он оборудовал тайники. К слову, парень ранее был судим. Позже выяснилось, что дурман ему передал 36-летний могилевчанин, вскоре его также задержали. Оперативники нашли у задержанного порядка 300 граммов мефедрона: часть дурмана была при нем, еще часть - дома.