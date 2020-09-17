Иностранный студент решил подзаработать, но путь выбрал незаконный. В Могилеве задержали парня, который перевозил нелегальную партию табака для кальяна. Сотрудники Могилевского РОВД совместно с представителями налоговыми инспекторами задержали 25-летнего жителя Гомеля. В областной центр он приехал на маршрутке с рюкзаком и большой сумкой, а внутри 11 с половиной килограммов табака для кальяна на общую сумму больше 2000 рублей.



Правоохранители изъяли курительный табак, начат административный процесс.



