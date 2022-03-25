В Могилеве задержан 17-летний наркокурьер

Установлено, что иногда он получал партию готовых закладок, иногда крупный вес психотропа, который в домашних условиях делил на мелкие дозы, а после раскладывал закладки на территории областного центра. До задержания парень успел поработать на интернет-магазин около двух месяцев. Сам являлся наркопотребителем. В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело.

Юлия Холомеева, сотрудник ОИОС УВД Могилевской области