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В Могилеве задержан 17-летний наркокурьер

Более 50 граммов мефедрона хранил при себе и в тайниках 17-летний подросток из Кричева. Парня задержали в Могилеве во время ликвидации очередного наркошопа.


Установлено, что иногда он получал партию готовых закладок, иногда крупный вес психотропа, который в домашних условиях делил на мелкие дозы, а после раскладывал закладки на территории областного центра. До задержания парень успел поработать на интернет-магазин около двух месяцев. Сам являлся наркопотребителем. В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело.
Юлия Холомеева, сотрудник ОИОС УВД Могилевской области


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