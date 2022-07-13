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В Могилеве задержан подозреваемый в педофилии, сообщили сегодня в МВД

Мать школьницы случайно узнала, что свекр домогается ее дочери. Как выяснили правоохранители, уже более года 61-летний мужчина реализовывал свои тайные фантазии. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

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