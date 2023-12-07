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В Могилеве задержан пьяный водитель маршрутки

В Могилеве милиционеры задержали пьяного водителя маршрутки. Все произошло около 7:00 на улице Островского. Инспекторы ДПС остановили маршрутное такси Volkswagen. В микроавтобусе пассажиров было больше положенного. Когда инспекторы пригласили шофера в служебное авто, то заподозрили неладное.

Освидетельствование показало 1,1 промилле алкоголя. За такое нарушение мужчине грозит крупный штраф и лишение прав. Впрочем, это для нарушителя не впервой.

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