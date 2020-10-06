Кражи, разбой, изнасилование, побег из-под стражи - в Могилеве завершено расследование многоэпизодного уголовного дела. Подозреваемый - 39-летний житель Шкловского района. По данным следствия, с февраля по май этого года обвиняемый совершил ряд преступлений на территории Могилева и Витебской области. Так, из материалов дела известно, что мужчина через незапертую дверь, подбирал ключи либо разбивал стекло в автомобилях и похищал оттуда самое ценное. Установлено четыре подобных факта на сумму более 800 рублей. При этом в каждом случае подозреваемый был пьян. Один из автомобилей мужчина пытался угнать, чтобы доехать до дома в Шкловский район. Также выяснилось, что в конце марта обвиняемый напал на 29-летнюю девушку. Мужчина избил жертву и, угрожая ножом, требовал деньги. По данным СК он так же "совершил в отношении девушки преступления против половой неприкосновенности". В середине апреля мужчина вновь, используя нож, напал на 36-летнюю могилевчанку, похитив у нее сумку. А через неделю вблизи деревни Рацево Толочинского района агрессор напал еще на одну 26-летнюю девушку. Он сначала избил ее, связал веревкой руки и ноги, после чего отнял телефон. Впрочем, через сутки его задержали. При прохождении судебной экспертизы обвиняемый, находясь в прогулочном дворе, сбежал из-под стражи. Мужчине удалось скрыться в ближайшем парке. Но его успели найти и задержать сотрудники милиции. В отношении него возбужден ряд уголовных дел. Ранее он уже 9 раз привлекался к ответственности за кражи и грабеж. Материалы переданы прокурору для направления в суд.