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В Могилевском районе на пенсионера напал бык - мужчина в реанимации
В Могилевском районе на пенсионера напал бык, мужчина в реанимации. Сообщается, что в больницу угодил 69-летний житель региона – он был без сознания.
Работники, которые привезли пострадавшего, рассказали, что мужчина получил травмы после нападения животного во время загона стада крупного рогатого скота. На месте животноводческого комплекса работали следователи.
Установлено, что пожилой сельчанин не был трудоустроен и всего второй день находился на ферме в качестве стажера пастуха. По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.
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