В Могилевском районе на пенсионера напал бык - мужчина в реанимации

Установлено, что пожилой сельчанин не был трудоустроен и всего второй день находился на ферме в качестве стажера пастуха. По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области