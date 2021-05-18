ЧПЗона X

В Могилевском районе пенсионера зажало в мотокультиваторе

Госпитализацией закончилась попытка пенсионера из Могилевского района поработать на приусадебном участке. Фреза зацепила одежду и затянула 66- летнего мужчину под агрегат. Извлекали пострадавшего при помощи специнструмента спасатели. С переломами ног мужчина был госпитализирован.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все