В Могилевском районе пьяный пытался скрыться на самодельном мотоцикле

Пьяным пытался скрыться на самодельном мотоцикле. В Могилевском районе инспекторы ГАИ обратили внимание на необычный транспорт на дороге. Сигнал об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться по полю. Однако в самый нужный момент техника подвела - закончился бензин. Тогда шофер попытался убежать, но был задержан. Оказалось, что 42-летний сельчанин уже лишен прав за пьяную езду, а самодельный мотоцикл не зарегистрирован в ГАИ. Освидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя. Теперь за пьяную поездку без прав за спиртным нарушителю грозит внушительный штраф и дальнейшее лишение прав.