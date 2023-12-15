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В Могилевской области семейный подряд перевозчиков уклонялся от уплаты налогов - ущерб составил почти 1 млн рублей

Почти миллионный ущерб - такой урон государству в виде неуплаченных налогов нанес семейный подряд перевозчиков.

Правоохранители нашли нарушения в деятельности междугородного перевозчика пассажиров. Установлено, что на протяжении последних трех лет, чтобы уклониться от налогов, руководители фирмы давали указания водителям не выдавать пассажирам билеты, тем самым скрывая свою реальную выручку.

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