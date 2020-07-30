В Могилевской области стражи порядка обнаружили три участка, где росла конопля

Поля нарушений сразу в трех районах Могилевской области. Стражи порядка обнаружили в регионе три участка, где росла конопля. В Кличевском районе вес так называемого урожая составил более 100 килограммов. Еще одно поле находилось в Горецком районе. И там объемы еще внушительнее - уже 400 килограммов. Убирали культуру с помощью сельхозтехники.



