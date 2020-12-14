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В Молодечненском районе конфискация самогонного аппарата закончилась потасовкой с милиционером

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали бутлегеров за работой на мини-заводе

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