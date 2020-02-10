В Молодечненском районе мужчина обратился в милицию после визита к нему знакомой дамы

Случайная встреча, рюмка горячительного напитка и полное разочарование. В Молодечненском районе мужчина обратился за помощью в милицию после визита к нему знакомой дамы. Как выяснилось, после встречи на улице галантный кавалер пригласил подругу в гости. Решили устроить застолье. Вскоре владелец жилища обнаружил, что у него пропала бензопила. Он предположил, что к исчезновению техники может быть причастна та самая дама. Последняя свою вину отрицала. После столь неприятной беседы знакомые разошлись.

Свой поступок дама объяснила тем, что знакомый якобы должен был ей деньги. И столь нестандартным способом она решила вернуть долг. Вот только сам пострадавший ни о каких обязательствах не помнил.



