Зашли через черный вход, распылили газ и похитили 3 250 рублей. В Молодечно двое злоумышленников напали на сотрудника магазина и скрылись с выручкой. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж". Криминальный дуэт нашли. Один из участников - 26-летний гражданин Узбекистана. Как выяснилось, мужчина был знаком с директором маркета, а также знал, где находится сейф и ключи. В помощники он выбрал себе 21-летнего безработного жителя района. Фигуранты сознались в содеянном, большую часть наличных они успели потратить.