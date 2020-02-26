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В Молодечно двое злоумышленников напали на сотрудника магазина и скрылись с выручкой
Зашли через черный вход, распылили газ и похитили 3 250 рублей. В Молодечно двое злоумышленников напали на сотрудника магазина и скрылись с выручкой. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж". Криминальный дуэт нашли. Один из участников - 26-летний гражданин Узбекистана. Как выяснилось, мужчина был знаком с директором маркета, а также знал, где находится сейф и ключи. В помощники он выбрал себе 21-летнего безработного жителя района. Фигуранты сознались в содеянном, большую часть наличных они успели потратить.
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