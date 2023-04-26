Осталась без присмотра - удержать на высоте было некому. В Молодечно двухлетняя девочка выпала из окна 4-го этажа. Малышка выжила, но получила множество травм. Сейчас она под наблюдением медиков в больнице. В обстоятельствах ЧП, которое случилось в одном из общежитий райцентра накануне, разбираются следователи. Как предварительно удалось выяснить, когда ребенок взбирался на подоконник, ее мама была в ванной, а старший брат - в другой комнате. Падающую малышку заметили соседи, они же сразу позвонили в милицию. По данному факту проводится проверка.