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В Молодечно двухлетняя девочка выпала из окна 4-го этажа
Осталась без присмотра - удержать на высоте было некому. В Молодечно двухлетняя девочка выпала из окна 4-го этажа. Малышка выжила, но получила множество травм. Сейчас она под наблюдением медиков в больнице. В обстоятельствах ЧП, которое случилось в одном из общежитий райцентра накануне, разбираются следователи. Как предварительно удалось выяснить, когда ребенок взбирался на подоконник, ее мама была в ванной, а старший брат - в другой комнате. Падающую малышку заметили соседи, они же сразу позвонили в милицию. По данному факту проводится проверка.
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