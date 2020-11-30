В этом случае помогли раскрыть преступление записи камер наблюдения. В Молодечно компания подростков дважды ограбила киоск "Табакерки". Ущерб 1400 рублей. Криминальный процесс попал на видео. Добычей парней, кстати, учащихся местного колледжа, стали в основном сигареты и зажигалки. Оказалось, что в 4 утра сработала сигнализация, кто-то разбил окно витрины "Табакерки". Но эта шумиха не помешала одному из товарищей залезть внутрь киоска и набить сумку блоками табака с прилавка. Стоит сказать, что через 6 минут злоумышленники вернулись компанией на место преступления. И тот же смельчак пошел на второй заход. Хватал товар и через разбитое окно подавал сообщникам. Весь процесс виден на записи. И здесь же видно, что уйти также ловко у похитителя не получается, застрял, ларек оказался ловушкой. Пришлось покидать киоск через кассовое окошко. По горячим следам сыщики установили личности налетчиков и задержали их. Ими оказались четверо учащихся колледжа 16 и 15 лет. В ходе обыска в общежитии, где проживают молодые люди, была обнаружена и изъята часть похищенного. Кстати, в биографии двоих несовершеннолетних это первый конфликт с законом. У двух других - мелкие хищения чуть ли не превратились в своего рода криминальное хобби. Что касается последнего случая, юноши говорят, что денег на сигареты не хватает - решили взять про запас. Плохое оправдание, сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к другим подобным инцидентам.