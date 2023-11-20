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В Молодечно под колесами авто погиб 88-летний пенсионер

В Молодечно под колесами авто погиб 88-летний пенсионер. Известно, что пешеход не был обозначен в темноте и переходил дорогу в запрещенном месте. Водитель автомобиля "ниссан" не заметил человека на проезжей части и сбил его.

Пострадавший скончался на месте ДТП.

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