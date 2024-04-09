3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
В Молодечно пожилая пара убила и закопала зятя
Пожилая пара убила зятя. Трагедия разыгралась в Молодечно. Дочка пожаловалась родителям, что супруг ушел в запой. Пенсионеры решили поговорить с 41-летним зятем, но беседа не заладилась. Во время ссоры мужчина получил смертельные удары молотком. А спустя несколько дней супруга заявила о пропаже мужа.
Только на следующий день пенсионеры решили избавиться от тела и улик. Они раздели зятя и завернули его в целлофан, после чего вывезли в лес, где закопали. Сотрудники милиции оперативно задержали 65-летнего мужчину, его бывшая супруга сразу после совершения убийствапокинула страну. Пенсионер признался в содеянном и в подробностях рассказал следователю, как он с бывшей женой убивал зятя, а также показал, где закопали тело. Мужчина сообщил, что молоток и мобильный телефон погибшего он выбросил в реку.
В ходе проведения мероприятий были получены сведения о том, что факт безвестного исчезновения может носить криминальный характер. В дальнейшем сыщиками было установлено, что убийство пропавшего совершено на почве личных неприязненных отношений родителями его жены. При совершении убийства потерпевшему было нанесено множество ударов молотком по голове, от которых он скончался. На следующий день после убийства супруги вывезли тело в лесной массив на территории Вилейского района и захоронили.
За убийство группой лиц в отношении пенсионеров возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи готовят документы для объявления подозреваемой в международный розыск. Ее супруг заключен под стражу.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все