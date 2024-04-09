В Молодечно пожилая пара убила и закопала зятя

Только на следующий день пенсионеры решили избавиться от тела и улик. Они раздели зятя и завернули его в целлофан, после чего вывезли в лес, где закопали. Сотрудники милиции оперативно задержали 65-летнего мужчину, его бывшая супруга сразу после совершения убийствапокинула страну. Пенсионер признался в содеянном и в подробностях рассказал следователю, как он с бывшей женой убивал зятя, а также показал, где закопали тело. Мужчина сообщил, что молоток и мобильный телефон погибшего он выбросил в реку.

Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси