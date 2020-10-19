3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Молодечно сотрудник милиции спас собаку
История спасения, которая также заслуживает нашего внимания. В Молодечно сотрудник милиции спас собаку, которая едва не погибла в ледяной воде. Произошло это в городском парке. Правоохранители обратили внимание, на группу людей возле фонтана. За считанные минуты Павел Синявский снял форменную верхнюю одежду, обувь и полез спасать упавшую собаку. Действовать надо было мгновенно и без раздумий.Истощенного пса подняли наверх и передали хозяевам. Свидетели трогательной истории аплодировали и говорили спасибо за поступок настоящего мужчины.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов