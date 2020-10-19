История спасения, которая также заслуживает нашего внимания. В Молодечно сотрудник милиции спас собаку, которая едва не погибла в ледяной воде. Произошло это в городском парке. Правоохранители обратили внимание, на группу людей возле фонтана. За считанные минуты Павел Синявский снял форменную верхнюю одежду, обувь и полез спасать упавшую собаку. Действовать надо было мгновенно и без раздумий.Истощенного пса подняли наверх и передали хозяевам. Свидетели трогательной истории аплодировали и говорили спасибо за поступок настоящего мужчины.