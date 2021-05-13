В Молодечно сотрудники ГАИ задержали автовладельца, перевозившего более 100 литров самогона

Не прошел техосмотр и попался с самогоном. В Молодечно сотрудники ГАИ остановили микроавтобус Volkswagen. В машине был открыт багажник, имелась сильная ржавчина. Инспекторы решили проверить авто и оказалось, что в грузовом отсеке водитель перевозит5 пластмассовых емкостей по 20 литров и две канистры объемом по 25 литров жидкости с характерным запахом самогона. Сопроводительных документов на груз у мужчины не оказалось. Жидкость изъяли и отправили для экспертизы. А за отсутствие ТО мужчине вынесли предупреждение.



