В Молодечно задержали пьяного бесправника

А это кадры ночной погони в Молодечно. Пьяный бесправник уходил от преследования, а в итоге не справился с управлением и протаранил забор. Началось все с того, что водитель "ауди" не остановился по требованию ГАИ. А дальше, как в лучших традициях форсажа: большая скорость, опасные маневры, езда по встречке и тротуару. Нарушителя остановила только авария.