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В Молодечно задержали пьяного бесправника
А это кадры ночной погони в Молодечно. Пьяный бесправник уходил от преследования, а в итоге не справился с управлением и протаранил забор. Началось все с того, что водитель "ауди" не остановился по требованию ГАИ. А дальше, как в лучших традициях форсажа: большая скорость, опасные маневры, езда по встречке и тротуару. Нарушителя остановила только авария.
Как рассказал водитель, всему виной эмоции. Он поссорился с девушкой, выпил и сель за руль.