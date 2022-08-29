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В Монако уличный парковщик разбил LaFerrari за 3,5 млн евро на глазах у владельца
Занимательная история из Монако, где богатство и роскошь на каждом шагу. А тут такое…
Уличный парковщик не смог справиться с управлением и разбил LaFerrari за 3,5 миллиона евро на глазах у владельца. Страшно представить, что теперь его ждет.
На записи видно, как Ferrari синего цвета медленно едет по улице. Затем он съезжает на обочину дороги, где его ожидает хозяин, и останавливается позади припаркованных мопедов. Парковщик некоторое время сидит в салоне заведенного автомобиля и, вероятно, ищет ручной тормоз. Затем он открывает дверь и выпрыгивает из Ferrari. При этом двигатель машины по-прежнему остается заведенным. Через несколько секунд автомобиль начинает двигаться вперед. Мужчина отчаянно пытается запрыгнуть обратно в салон и нажать на тормоз. Но не успевает спасти машину, и она с громким хрустом врезается в мопеды.
За кадром слышно, как владелец авто кричит и жестикулирует. И судя по всему, это непереводимый итальянский фольклор.
После в интернете появилось видео, как Ferrari движется по дороге уже на следующий день после инцидента с мопедами. На автомобиле видно множество царапин. Сколько обойдется ремонт машины, остается только догадываться. Вот так того не желая парковщик получил звание "Человек года".
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