В Монако уличный парковщик разбил LaFerrari за 3,5 млн евро на глазах у владельца

Занимательная история из Монако, где богатство и роскошь на каждом шагу. А тут такое…

Уличный парковщик не смог справиться с управлением и разбил LaFerrari за 3,5 миллиона евро на глазах у владельца. Страшно представить, что теперь его ждет.

На записи видно, как Ferrari синего цвета медленно едет по улице. Затем он съезжает на обочину дороги, где его ожидает хозяин, и останавливается позади припаркованных мопедов. Парковщик некоторое время сидит в салоне заведенного автомобиля и, вероятно, ищет ручной тормоз. Затем он открывает дверь и выпрыгивает из Ferrari. При этом двигатель машины по-прежнему остается заведенным. Через несколько секунд автомобиль начинает двигаться вперед. Мужчина отчаянно пытается запрыгнуть обратно в салон и нажать на тормоз. Но не успевает спасти машину, и она с громким хрустом врезается в мопеды.

За кадром слышно, как владелец авто кричит и жестикулирует. И судя по всему, это непереводимый итальянский фольклор.