В Москве банда квартирных рейдеров вынудила собственников продать свои доли за копейки

Квартирные рейдеры (они же профессиональные соседи) добиться могут многого и любыми путями. Например, в Москве банда таких персонажей вынудила собственников продать свои доли, грубо говоря, за копейки. Иным москвичам предлагалось выкупить жилплощадь соседей по завышенной рыночной цене. Если кто-то не хотел идти на поводу у махинаторов, то его жизнь превращалась в сущий ад. Начиналось все с угроз хозяевам, а также их близким, продолжалось мелкими пакостями, а заканчивалось подселением невыносимых личностей. Хочешь - не хочешь, а выбора у жертв не оставалось. Таким образом подельникам удалось провернуть три аферы, что стало поводом для возбуждения уголовных дел по статье "Принуждение к совершению сделки".