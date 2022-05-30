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В Москве банда квартирных рейдеров вынудила собственников продать свои доли за копейки
Квартирные рейдеры (они же профессиональные соседи) добиться могут многого и любыми путями. Например, в Москве банда таких персонажей вынудила собственников продать свои доли, грубо говоря, за копейки. Иным москвичам предлагалось выкупить жилплощадь соседей по завышенной рыночной цене. Если кто-то не хотел идти на поводу у махинаторов, то его жизнь превращалась в сущий ад. Начиналось все с угроз хозяевам, а также их близким, продолжалось мелкими пакостями, а заканчивалось подселением невыносимых личностей. Хочешь - не хочешь, а выбора у жертв не оставалось. Таким образом подельникам удалось провернуть три аферы, что стало поводом для возбуждения уголовных дел по статье "Принуждение к совершению сделки".
Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов и активного участника группы. По адресам их проживания в Москве и Московской области проведено 8 обысков. Изъяты ноутбуки, флеш-накопители, банковские карты и документы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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