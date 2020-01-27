В Москве задержали белоруса с килограммом опасного психотропа

Хотел стать дальнобойщиком, но пошел в наркоторговцы. В Москве задержали 37-летнего белоруса с килограммом опасного психотропа метилэфедрона. Инцидент произошел на минувших выходных. Мужчину задержали на железнодорожной станции. Сам подозреваемый рассказал, что приехал в Москву в начале месяца, чтобы заработать денег. Но найти легальную работу водителем не удалось. Тогда он и нашел выгодное предложение в интернете.





