В Мостовском районе из колодца спасли собаку

История чудесного спасения в Мостовском районе. На помощь собаке пришли спасатели. На линию 101 поступило сообщение, что в одной из местных деревень домашний питомец упал в колодец. Животное прибывшие бойцы МЧС обнаружили на глубине в 10 метров. Один из сотрудников спустился в колодец и вытащил собаку. Сообщается, что йоркширского терьера выгуливала хозяйка, когда четвероногий внезапно прыгнул в колодец. Специалисты отмечают - во время падения питомец не пострадал. После того, как собаку вызволили, его отдали хозяевам.