В Мозыре квартиру-приют для наркоманов посетили милиционеры

Не дом, а приют для наркоманов. В Мозыре квартиру сомнительного статуса посетили милиционеры. Известно, что во дворе по улице Социалистической участковый и отряд ППСМ обратили внимание на шум, который доносился из окна жилища на первом этаже жилого дома. Милиционеры вошли в подъезд, позвонили в шумную квартиру. Дверь открыл 23-летний хозяин квартиры. Правоохранители сразу обратили внимание на его поведение, а также специфический запах в помещении. Пройдя в комнату, они увидели компанию молодежи из 6 человек. Рядом на столе рассыпанная травка - марихуана, а вокруг предметы, схожие с приспособлениями для употребления наркотика. На место выехала следственно-оперативная группа. Уже после эксперты развеяла сомнения насчет наркотика, действительно была изъято марихуаны, 340 граммов. Оказывается, что хозяин этого дома собирал травку, сушил и употреблял в качестве наркотика. Постоянно приглашал друзей в гости для дегустации. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела.