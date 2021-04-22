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В Мозыре нетрезвый водитель наехал на островок безопасности

Потерял управление и наехал на островок безопасности. ГАИ опубликовала видео задержания выпившего водителя в Мозыре. По информации милиции, в 102 позвонил очевидец, который сообщил, что за руль ВАЗа сел нетрезвый. Нарушителем оказался 25-летний местный житель. Его доставили на медосвидетельствование. Результат - 3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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