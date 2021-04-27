Дайджест новостей от дорожной милиции подготовил Юрий Шевчук.

В Мозыре нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ и прыгнул в реку. Внимание правоохранителей привлек Ford, который ехал на большой скорости с выключенными фарами. Инспекторы ДПС попытались остановить водителя, но он требование проигнорировал. Началось преследование. Во время погони из-за большой скорости шофер потерял контроль над авто, врезался в бордюрный камень и машина остановилась. После этого водитель выскочил из салона, побежал в сторону парка, прыгнул в Припять и поплыл. Один из сотрудников ГАИ прыгнул за мужчиной в реку. В итоге нарушитель был задержан. Им оказался 27-летний житель Речицкого района. Он был с признаками алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался. К тому же молодой человек не имеет водительского удостоверения.



В столице в результате ДТП опрокинулся автомобиль. По информации ГАИ, водитель Toyota ехал по ул. Пташука. В районе дома № 11 автоледи не справилась с управлением и наехала на бордюрный камень, после чего ее автомобиль отбросило на припаркованный Geely. В результате удара машина Toyota опрокинулась и повредила еще одно авто. К счастью, в ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

На улице Первомайской Iveco протаранил турникет. По предварительной информации, 21-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на турникетное ограждение. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобилю и ограждению предстоит ремонт.

ДТП в Минске. На этот раз на проспекте Независимости столкнулись два автомобиля. Как выяснилось, 56-летний водитель Ford выбрал небезопасную дистанцию и врезался в BMW, который ехал впереди. В этом случае также обошлось без пострадавших.



